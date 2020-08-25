В Кольчугинском районе женщина пыталась переплыть пруд и погибла. Трагедия случилась в поселке Бавлены. Как стало известно спасателям, 37-летняя женщина приехала на берег водоема с

В Кольчугинском районе женщина пыталась переплыть пруд и погибла. Трагедия случилась в поселке Бавлены. Как стало известно спасателям, 37-летняя женщина приехала на берег водоема с компанией. Отдыхающие выбрали для пикника место подальше от чужих глаз, рядом с лесным массивом. На берегу, в том числе, употребляли спиртное. Несколько человек решили переплыть пруд. В какой-то момент женщина, которая