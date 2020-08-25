В Муроме на Оке прошел совместный водный парад российских и китайских военнослужащих. Встреча состоялась на полигоне «Вантовый» в честь открытия международного конкурса

В Муроме на Оке прошел совместный водный парад российских и китайских военнослужащих. Встреча состоялась на полигоне «Вантовый» в честь открытия международного конкурса понтонно-переправочных подразделений «Открытая вода-2020». Соревноваться будут команды от Западного военного округа Вооруженных Сил РФ и Народно-освободительной армии Китая. Эти же команды участвовали в водном параде на Оке. Перед зрителями под флагами России, Китая