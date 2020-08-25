К сожалению, со временем большинство могил здесь пришло в запустение и восстанавливать их некому .

Напольное кладбище Мурома... Здесь покоится академик живописи Куликов, известные купцы Зворыкины, матрос крейсера "Варяг" и множество других известных людей. К сожалению, со временем большинство могил здесь пришло в запустение и восстанавливать их некому .Напольное кладбище - самое древнее в Муроме разрушается на глазах, жалуются жители города. Родственников уже не осталось, повсюду мусор и поваленные деревья. Администрация кладбища и рада бы благоустроить территорию, но денег на это нет. Что ждет в будущем старое кладбище, выясняла наш корреспондент Екатерина Таманова. Репортаж смотрите в 9.00.Артем Красавин житель Мурома-Начал замечать где-то год , два назад. Ограды даже по главной аллеи , начали просто приходить в упадок, в ужасное состояние. Виноватых не ищу, думаю просто не хватает финансирования именно у кладбища. Хочу привлечь общественность, каких-то чиновников к этому вопросу , что бы они обратили внимание .