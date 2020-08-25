Перед судом по обвинению в совершении преступления предстанет житель соседнего региона.

Следственным отделом ОМВД России по Петушинскому району завершено расследование уголовного дела в отношении 33-летнего жителя соседнего региона. Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконное приобретение, хранение без цели сбыта наркотических средств, совершенное в крупном размере).В мае текущего года в ОМВД России по Петушинскому району поступила оперативная информация о том, что 33-летний житель Московской области и 28-летний местный житель намереваются приобрести наркотические средство и привезти его в город Петушки. Житель города Петушки, оказывая фигуранту пособничество в незаконном приобретении наркотического средства, забрал из тайника в соседней области наркотическое средство и передал его фигуранту.В городе Покров автомобиль, которым управлял обвиняемый, был остановлен сотрудниками ГИБДД. Испугавшись, что полицейские могут найти у него наркотическое средство, при выходе из автомобиля мужчина достал из кармана сверток с наркотиком и бросил его на землю. Прозрачный полимерный пакет с кристаллообразным веществом белого цвета в присутствии понятых был изъят сотрудниками полиции в ходе осмотра места происшествия.Изъятое вещество было направлено на исследование. Согласно заключению эксперта, в пакете находилось наркотическое средство метилэфедрон массой 1,08 грамма, что является крупным размером.Впоследствии полицейским мужчина пояснил, что приобрел наркотическое средство в целях дальнейшего личного употребления. Вину признал полностью, в содеянном раскаялся.В отношении сообщника обвиняемого уголовное дело выделено в отдельное производство. Расследование продолжается.В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.