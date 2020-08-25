Это случилось в посёлке Бавлены Кольчугинского района.

Это случилось в посёлке Бавлены Кольчугинского района.Вечером 22 августа поступило сообщение о том, что из местного пруда местными жителями была извлечена 38-летняя женщина без признаков жизни. На берегу пруда отдыхала компания людей, распивавших спиртные напитки. Несколько человек решили переплыть пруд, в том числе и пострадавшая. Она начала тонуть и звать на помощь. Очевидцы попытались ее спасти, но не смогли, сообщила пресс-служба МЧС по Владимирской области.На этом пруду традиционно в предыдущие года был организован пляж. Но в этом году купальный сезон на территории Кольчугинского района объявлен не был, в связи с чем место являлось не разрешённым для купания, установлены запрещающие аншлаги.Всего с начала года произошло 12 происшествий на воде с гибелью людей, в том числе среди погибших – 3 детей. Каждый второй погибший взрослый был пьян.