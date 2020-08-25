В начале августа аналитики зафиксировали резкое увеличение продаж смарт-часов, в том числе детских гаджетов с функцией прослушивания.

Согласно исследованию IT-компании Платформа ОФД, с 1 по 12 августа продажи данной категории товаров выросли на 89% по сравнению с началом августа 2019 года.При этом средний чек на покупку умных часов и браслетов составил 4200 рублей. Это на 16% ниже, чем за такой же период прошлого года.Как отметили специалисты, в топ-покупок среди смарт-часов по объёму продаж вошли устройства на IOS, фитнес-браслеты на Android, а также детские умные часы на Android с функциями прослушивания и дистанционного контроля.Такие устройства позволяют родителям отслеживать местоположение, историю перемещений детей, уведомлять о выходе ребёнка из разрешённой зоны, имеют кнопку SOS, пояснили специалисты.Эксперты Платформы ОФД связывают высокий спрос на товары для контроля за детьми со стремлением родителей обезопасить детей от просмотра лишнего контента в смартфонах.Также отмечается, что особый спрос на такие устройства заметен в крупных городах: почти 30% продаж умных часов для детей пришлись на Москву и Московскую область, а также Санкт-Петербург и Ленинградскую область.Всего было проанализировано более 26 млрд кассовых чеков.