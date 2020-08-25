В начале августа аналитики зафиксировали резкое увеличение продаж смарт-часов, в том числе детских гаджетов с функцией прослушивания.
Согласно исследованию IT-компании Платформа ОФД, с 1 по 12 августа продажи данной категории товаров выросли на 89% по сравнению с началом августа 2019 года.
При этом средний чек на покупку умных часов и браслетов составил 4200 рублей. Это на 16% ниже, чем за такой же период прошлого года.
Как отметили специалисты, в топ-покупок среди смарт-часов по объёму продаж вошли устройства на IOS, фитнес-браслеты на Android, а также детские умные часы на Android с функциями прослушивания и дистанционного контроля.
Такие устройства позволяют родителям отслеживать местоположение, историю перемещений детей, уведомлять о выходе ребёнка из разрешённой зоны, имеют кнопку SOS, пояснили специалисты.
Эксперты Платформы ОФД связывают высокий спрос на товары для контроля за детьми со стремлением родителей обезопасить детей от просмотра лишнего контента в смартфонах.
Также отмечается, что особый спрос на такие устройства заметен в крупных городах: почти 30% продаж умных часов для детей пришлись на Москву и Московскую область, а также Санкт-Петербург и Ленинградскую область.
Всего было проанализировано более 26 млрд кассовых чеков.