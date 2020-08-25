Все подробности в ближайшем выпуске "Вести-Владимир" на телеканале "Россия 1". В 14.30. Не пропустите!

- Опасное заболевание поражает и животных. Кто поможет защитить четвероногих любимцев и домашний скот от коронавируса?- Чем активнее жители, тем красивее город. Какие общественные пространства региона ждет реновация в этом году?- От зрелищного вида спорта до музейной экспозиции. Мотоциклы как отдельный вид искусства.Все подробности в ближайшем выпуске "Вести-Владимир" на телеканале "Россия 1". В 14.30. Не пропустите!