Все подробности в ближайшем выпуске "Вести-Владимир" на телеканале "Россия 1". В 14.30. Не пропустите!
- Опасное заболевание поражает и животных. Кто поможет защитить четвероногих любимцев и домашний скот от коронавируса?
- Чем активнее жители, тем красивее город. Какие общественные пространства региона ждет реновация в этом году?
- От зрелищного вида спорта до музейной экспозиции. Мотоциклы как отдельный вид искусства.
Все подробности в ближайшем выпуске "Вести-Владимир" на телеканале "Россия 1". В 14.30. Не пропустите!