В мае показатель вырос и составил 41486 рублей

В январе-мае 2020 года среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций (без учета субъектов малого предпринимательства) составила 39656 рублей. Это на 6,5% больше, чем за тот же период прошлого года. После некоторого снижения заработной платы в апреле 2020 года (39679 рублей, 99% к прошлому месяцу) уже в мае показатель вырос и составил 41486 рублей (+4,6% к прошлому месяцу и +5,2% к маю прошлого года).Такие данные приводит Владимрстат в пресс-релизе ко дню города.В то же врем, в ведомстве отмечают и рост цен.Стоимость условного (минимального) набора продуктов питания на месяц в среднем по области в конце июля 2020г. составила 4476,1 рублей. С начала года она увеличилась на 13,5%, по сравнению с предыдущим месяцем снизилась на 1%.