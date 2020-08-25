В 2020 году в коллектив пришли 25 новых специалистов.

В 2020 году в коллектив Владимирской станции Скорой помощи пришли 25 новых специалистов. Это на 11 человек больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.Как сообщает пресс-служба Владимирской области, в числе новых сотрудников – 6 врачей, 16 фельдшеров и 3 медицинские сестры. В ближайшее время планируется трудоустроить ещё 5 медработников – 4 фельдшера и медсестру.- Среди вновь прибывших докторов – не только врачи скорой медицинской помощи, но и педиатры, психиатр, специалисты других профилей, – отметил и.о. главного врача Станции скорой медицинской помощи г. Владимира Георгий Жуков. – Кроме того, нам удалось привлечь медработников из других регионов – Иркутской и Ивановской областей, Татарстана, Хакасии, Москвы и Санкт-Петербурга».Укрепление кадрового потенциала службы скорой помощи стало возможным благодаря слаженной работе Департамента здравоохранения Владимирской области, Центра привлечения медицинских кадров и руководства Станции скорой медицинской помощи г. Владимира.Так, активизирована работа по привлечению кадров среди студентов Владимирского базового медицинского колледжа. Как сообщил Георгий Жуков, в штат преподавателей учебного заведения принято 3 врача-анестезиолога-реаниматолога городской станции СМП, которые помимо образовательной деятельности ведут работу по привлечению молодых специалистов в службу скорой помощи. В этом году на городскую станцию СМП трудоустроились 6 выпускников Владимирского медколледжа.Также укрепляется материально-техническая база экстренной службы. В 2020 году городская станция СМП получила два новых реанимобиля и три автомобиля класса «В». До конца года учреждение получит ещё несколько современных автомобилей класса «В».