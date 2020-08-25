Сегодня директор департамента образования Ольга Беляева рассказала, какие еще нововведения ждут учеников и их родителей. Например, в любой момент класс может быть отправлен на карантин.

Ровно неделя осталась до начала учебного года . Во Владимирской области День знаний, из-за коронавирусных ограничений , отпразднуют в усечённом варианте- на линейку выйдут только первоклашки и выпускные классы. И сегодня директор департамента образования Ольга Беляева рассказала, какие еще нововведения ждут учеников и их родителей. Например, в любой момент класс может быть отправлен на карантин.- В семье условного Петрова болеют родители или заболел он сам. Ребенок самоизолируется , а класс должен быть закрыт на две недели на карантин. Если педагог там, берется анализ , на карантин отправляется педагог и те люди, которые с ним очень тесно соприкасались. Детей на карантин не выводят.В случае, если класс уходит на карантин, обучение будет проходить дистанционно. Ольга Беляева заявила, что школы в летние каникулы готовились к такому, пессимистичному варианту, и продолжали отрабатывать методику удаленных занятий. При варианте оптимистичном заболевших педагоги должны будут выявить еще на входе - все школы закупили тепловизоры. Так же департамент рекомендует использовать "гибкий график" уроков - то есть каждый класс , по возможности, должен начинать и заканчивать учебный день в разное время, то же самое касается завтраков и обедов.Для того, чтобы организовать такие графики, заявила Ольга Беляева, некоторым школам, вероятно, придется перейти на шестидневку и организовать вторые смены.