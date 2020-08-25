По итогам соревнований сразу 3 владимирских спортсмена по легкой атлетике завоевали призовые места.

На стадионе Смоленской государственной академии физической культуры, спорта и туризма прошел заключительный день турнира«Мемориал братьев Знаменских». По итогам сразу 3 владимирских спортсмена по легкой атлетике завоевали призовые места.В первый соревновательный день Лысенко Алена стала лучшей в метании молота с результатом 60.78. Геннадий Семенов завоевал золото в метании диска с результатом 48.89 м.И Елена Панова стала серебряным призером в метании диска с результатом 58.74 м.Напомним, легкоатлеты Алёна Лысенко и Елена Панова стали кандидатами(Фото:Всероссийская федерация легкой атлетики)