По итогам соревнований сразу 3 владимирских спортсмена по легкой атлетике завоевали призовые места.
На стадионе Смоленской государственной академии физической культуры, спорта и туризма прошел заключительный день турнира
«Мемориал братьев Знаменских»
. По итогам сразу 3 владимирских спортсмена по легкой атлетике завоевали призовые места.
В первый соревновательный день Лысенко Алена стала лучшей в метании молота с результатом 60.78. Геннадий Семенов завоевал золото в метании диска с результатом 48.89 м.
И Елена Панова стала серебряным призером в метании диска с результатом 58.74 м.
Напомним, легкоатлеты Алёна Лысенко и Елена Панова стали кандидатами
.
(Фото:
Всероссийская федерация легкой атлетики)