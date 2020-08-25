Во Владимирском Федеральном центре охраны здоровья животных продолжается работа над созданием вакцины от КОВИД для четвероногих .

Во Владимирском Федеральном центре охраны здоровья животных продолжается работа над созданием вакцины от КОВИД для четвероногих . Сейчас восемь препаратов проходят этап доклинических испытаний.Как говорят ученые, в первую очередь вакцина необходима норкам. В мире насчитывается уже несколько миллионов зараженных хищников. Они быстро передают вирус друг другу и погибают. Специалисты уверены: вакцина будет востребована в фермерских и животноводческих предприятиях. Появится она и в ветеринарных клиниках, где любой желающих сможет привить своего домашнего питомца. Специалисты планируют зарегистрировать вакцину уже в следующем году.Артём Метлин, замдиректора федерального центра охраны здоровья животных: "После доклинических испытаний, которые закончатся в октябре, мы будем выходить на широкие производственные испытания и на регистрационные действия. Уже в 2021 году вакцина будет доступна для широкого применения в практике. Но в случае какой-то вспышки эпидемии. На стадии широких производственных испытаний будет возможно эту вакцину применить с разрешения государственной ветеринарной службы на поголовье. Если это будет крайняя необходимость такая".