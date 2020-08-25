Доля муки собственного производства у главного хлебопекарного предприятия региона превышает порог 30%.

Доля муки собственного производства у главного хлебопекарного предприятия региона превышает порог 30%.Владимирский хлеб, вернее, зерно выращивают на полях в Юрьев-Польском районе. Под пшеницу для собственных нужд отведено около 980 гектаров полей, а примерно 300 гектаров засеяно рожью. В этом году ожидаемая урожайность пшеницы составляет примерно 40-45 центнеров зерна с гектара, а более благоприятном 2016 году доходил до 60 центнеров.Муку мелют на реконструированном элеваторе, который расположен в Юрьев-Польском. Качество муки не раз оценивали на самом высоком уровне. Тот факт, что владимирская мука не содержит в себе искусственных компонентов и отличается высокими показателями качества, осенью прошлого года принёс нашим землякам золотую и серебряные медали на Международном смотре качества муки и хлеба.Кроме того, на хлебокомбинате для кондитерских изделий используют ягоды, выращенные в своих садах. Плантации малины занимают 8 гектар, посадки смородины - 23 гектара.