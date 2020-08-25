Процесс по делу сбитого на переходе ребенка перенесли из-за неявки адвоката обвиняемого.

Процесс по делу сбитого на переходе ребенка перенесли из-за неявки адвоката обвиняемого.Напомним,9-летний Дима Куропаткин поздно вечером пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Без сопровождения взрослых. Его сбил 44-летний водитель Шкоды. С тяжелыми травмами мальчик был госпитализирован. Врачи долго боролись за жизнь Димы, но ребенок скончался в больнице, не приходя в сознание.Сейчас, на переходе, где произошла трагедия,