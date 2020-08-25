Проект «Народный контроль» провёл исследования продукции трёх популярных фастфудов

Проект » провёл исследования продукции трёх популярных фастфудов.Для передачи на лабораторные исследования были выбраны бургеры с примерно одинаковым составом: булочка, куриная котлета, овощи и соус. Покупки производились активистами "Народного контроля" в трех популярных сетях быстрого питания: McDonald’s, KFC и Burger King. Вся приобретенная продукция прошла исследование в в ФБУ «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний во Владимирской области и показала хорошие результаты.«Ни в одном из проверенных образцов никаких нарушений или отклонений от нормы выявлено не было», - отметил координатор федерального проекта «Народный контроль» во Владимирской области Дмитрий Семенов.