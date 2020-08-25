Ночью загорелся дачный дом в Юрьевце с СНТ Точмаш.

в полночь с 24 на 25 августа в Главное управление МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о пожаре в дачном доме в мкр. Юрьевец, СНТ «Точмаш», ул. 4-я Линия, уч. 89. На место незамедлительно выехали пожарно-спасательные подразделения. Пожар был ликвидирован на площади 16 кв. м. К сожалению, на пожаре обнаружен погибший человек. Его личность устанавливается. В ликвидации последствий пожара участвовали 3 единицы техники, 8 человек.МЧС призывает быть соблюдать правила безопасности. Трагедии на пожарах происходят нередко. Только 22 и 23 августа, в нашей области три человека погибли от огня. Причиной всех этих происшествий послужило неосторожное обращение с огнём при курении.Так, 22 августа во Владимире на пожаре в доме № 2-б по ул. Почаевской погибла женщина 1954 года рождения. В ночь на 23 августа в Александровском районе в СНТ "Железнодорожник" погиб мужчина 1950 года рождения. Ночью с 23 на 24 августа в посёлке Панфилово Гусь-Хрустального района при пожаре в частном доме погиб мужчина 1959 года рождения.