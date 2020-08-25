Злоумышленник, воспользовавшись тем, что работница отвлеклась на выполнение заказа, забрался на барную стойку и похитил денежные средства.

21 августа текущего года в УМВД России по городу Владимиру поступило сообщение из кафе, расположенного по улице Вокзальной областного центра, об открытом хищении денег из кассы.Прибывшие на место сотрудники полиции выяснили, что злоумышленник, воспользовавшись тем, что работница кафе отвлеклась на выполнение заказа, забрался на барную стойку и похитил из кассы денежные средства в сумме более 10 тысяч рублей.Полицейские, опросив свидетелей преступления, просмотрев записи с камер видеонаблюдения, установленных в заведении, составили фотоориентировку, которая была направлена всем наружным нарядам полиции.В результате проведенных мероприятий стражи порядка задержали подозреваемого в совершении хищения. Им оказался 34-летний ранее судимый уроженец Кемеровской области. В содеянном он сознался. У задержанного полицейские изъяли 8 тысяч рублей, остальное он успел потратить.Отделом дознания УМВД России по городу Владимиру в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 161 УК РФ «Грабеж». Фигурант заключен под стражу.