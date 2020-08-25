Общественники во Владимире проверили бургеры в сетях фастфуда. На пробу активисты проекта «Народный контроль» взяли примерно одинаковые бургеры из McDonald’s, KFC и Burger King. В состав

Общественники во Владимире проверили бургеры в сетях фастфуда. На пробу активисты проекта «Народный контроль» взяли примерно одинаковые бургеры из McDonald’s, KFC и Burger King. В состав проверяемых блюд везде вошли булочка, куриная котлета, овощи и соус. Дмитрий Семёнов, региональный координатор федерального проекта «Народный контроль»: Приобреталась продукция активистами в статусе обычных покупателей, каждый потребитель имеет право проверить