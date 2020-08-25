Но учебный год для школьников Владимирской области начнется, как положено, с 1 сентября. Ни о каких переносах речи не идет.

О готовности образовательных учреждений региона к новому учебному году доложила директор Департамента образования Ольга Беляева. На сегодняшний день все 366 общеобразовательных организаций готовы к новому учебному году. В них проведена подготовительная работа в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций в условиях распространения новой коронавирусной инфекции. Все меры направлены на то, чтобы учреждения 1 сентября приняли ребят в абсолютно безопасных условияхБольшинство муниципальных общеобразовательных учреждений региона с 1 сентября планирует осуществлять учебный процесс очно с применением дистанционных технологий. Около половины муниципальных школ намерены вести очное обучение по всем предметам. Так, в Суздальском районе все школы будут работать только в очном режиме. В Коврове, скажем, ОБЖ, МХК, ИЗО, музыка будут преподаваться в дистанционной форме, остальные предметы – очно.Чтобы уменьшить контакты учащихся за каждым классом закреплён отдельный учебный кабинет. Предусмотрена организация перемен с учётом максимального разведения детей в рекреациях школ. В большинстве образовательных организаций предусмотрены дополнительные входы в здание.Ранее мы писали, что Владимир Сипягин в своей группе Вконтакте заявил о готовности всех 366 общеобразовательных учреждений региона к началу нового учебного года.