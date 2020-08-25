В Киржачской районной больнице готовятся принять полный спектр оборудования для быстрой диагностики и эффективного лечения основных видов онкопатологии.

В рамках нацпроекта «Здравоохранение» до конца 2024 года во Владимирской области откроются 7 центров амбулаторной онкологической помощи. Три из них уже созданы в Гусь-Хрустальной городской больнице, Городской клинической больнице №5 города Владимира и Центральной городской больнице города Коврова. На очереди – Городская больница №2 города Владимира, Муромская городская больница №1, Александровская и Киржачская районные больницы.Для Киржачской районной больницы открытие центра амбулаторной онкологической помощи станет новым этапом развития. Центр откроется в рамках региональной программы «Борьба с онкологическими заболеваниями» нацпроекта «Здравоохранение». Он будет оснащён полным спектром оборудования для быстрой диагностики и эффективного лечения основных видов онкопатологии.Напомним, что в прошлом году в больнице открыли диагностический корпус. Его здание начали возводить ещё в 1980-х годах, но с распадом Советского Союза стройка была заморожена. Ситуация сдвинулась с мертвой точки только в 2018 году, когда на капитальный ремонт и техническое оснащение «недостроя» из областного бюджета было выделено более 70 млн рублей.В диагностическом корпусе, оснащённом современным оборудованием, разместились кабинеты приёма акушеров-гинекологов, уролога, онколога, два кабинета ультразвуковой диагностики, блок эндоскопических методов исследований, кабинет маммографии и биохимическая лаборатория.В больницу продолжает поступать новое оборудование. В конце августа в медицинское учреждение поступили 32-срезовый мультиспиральный компьютерный томограф, эндоскопическая стойка с оборудованием и принадлежностями для эндовидеохирургии, а также лазерный хирургический аппарат для проведения малоинвазивных операций.Как сообщил и.о. главного врача Киржачской районной больницы Александр Токарев, в ближайшее время медицинское оборудование приступит к работе. Мультиспиральный компьютерный томограф будет использоваться в стационаре для диагностики онкологических заболеваний и другой патологии. Эндовидеоскопическое оборудование предназначено для проведения малотравматичных урологических операций, а также для операций на органах брюшной полости и суставах.