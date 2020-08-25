Школьники и студенты снова смогут покупать железнодорожные билеты с пятидесятипроцентной скидкой.

По информации пресс-службы РЖД, сезонная 50% скидка для студентов и школьников на проезд в пригородных поездах АО «Волго-Вятская пригородная пассажирская компания» на территории Нижегородской, Владимирской областей и Удмуртской Республики начинает действовать с начала учебного года. Билеты на электропоезда за половину стоимости учащиеся смогут покупать с 1 сентября 2020 года 15 июня 2021 года.Скидка предоставляется учащимся образовательных учреждений, находящихся на территории Нижегородской, Владимирской областей, а также Удмуртской Республики.Это школьники и воспитанники общеобразовательных организаций старше 7 лет, студенты очной формы обучения государственных профессиональных образовательных организаций, государственных образовательных организаций высшего образования, частных профессиональных образовательных организаций и частных образовательных организаций высшего образования, имеющих лицензию на осуществление образовательной деятельности и осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального и высшего образования.Чтобы купить билет со скидкой, необходимо предъявить действительный документ, подтверждающий статус учащегося.Льготные билеты продаются во всех кассах АО «ВВППК», а также в пути следования пригородных поездов.