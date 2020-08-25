Больше всего - 1034 - в г. Владимире.

Больше всего - 1034 - в г. Владимире.883 - в Гусь-Хрустальном районе680 - в Петушинском районе579 - о. Муром537 - в Ковровском районе465 - в Александровском районе312 - в Собинском районе311 - в Вязниковском районе297 - в Юрьев-Польском районе212 - в Кольчугинском районе179 - в Меленковском районе160 - в Судогодском районе139 - в Киржачском районе113 - в Суздальском районе82 - в Камешковском районе65 - в г. Радужном58 - в Селивановском районе53 - в Гороховецком районе.На 25 августа 2020 года лабораторно подтверждено 22 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией5 - в Гусь-Хрустальном районе4 - в г. Владимире3 - в Меленковском районе3 - в Муромском районе2 - в Ковровском районе2 - в Суздальском районе1 - в Гороховецком районе1 - в Вязниковском районе1 - в Селивановском районе.