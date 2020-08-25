Больше всего - 1034 - в г. Владимире.
Больше всего - 1034 - в г. Владимире.
883 - в Гусь-Хрустальном районе
680 - в Петушинском районе
579 - о. Муром
537 - в Ковровском районе
465 - в Александровском районе
312 - в Собинском районе
311 - в Вязниковском районе
297 - в Юрьев-Польском районе
212 - в Кольчугинском районе
179 - в Меленковском районе
160 - в Судогодском районе
139 - в Киржачском районе
113 - в Суздальском районе
82 - в Камешковском районе
65 - в г. Радужном
58 - в Селивановском районе
53 - в Гороховецком районе.
На 25 августа 2020 года лабораторно подтверждено 22 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией
5 - в Гусь-Хрустальном районе
4 - в г. Владимире
3 - в Меленковском районе
3 - в Муромском районе
2 - в Ковровском районе
2 - в Суздальском районе
1 - в Гороховецком районе
1 - в Вязниковском районе
1 - в Селивановском районе.