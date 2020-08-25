Банк ВТБ по поручению ОАО «Салаватстекло», лидера российского рынка по производству оконного стекла и одного из ведущих производителей технического стекла, открыл импортный аккредитив на сумму свыше 16 млн евро в пользу немецкой компании HORN Glass I

Банк ВТБ по поручению ОАО «Салаватстекло», лидера российского рынка по производству оконного стекла и одного из ведущих производителей технического стекла, открыл импортный аккредитив на сумму свыше 16 млн евро в пользу немецкой компании HORN Glass Industries AG.Аккредитив выпущен в рамках проекта по модернизации технологии и оборудования ОАО «Салаватстекло», включающего поставку стекловаренной печи и ванны расплава.Начальник управления документарного бизнеса департамента транзакционного бизнеса, старший вице-президент банка ВТБ Константин Савельев отметил: «Использование аккредитивов в международных расчетах – это мировая практика, и банком ВТБ накоплен обширный опыт в этом направлении. Открытие данного аккредитива позволит компании «Салаватстекло» соблюсти все требования контрагента, а также снизить коммерческие и финансовые риски для обеих сторон».Справка:ОАО «Салаватстекло» – это крупный российский производитель стекла и стекольной продукции в России. Компания начала свою деятельности в 1962 году и до сих пор сохраняет лучшие свои традиции и преемственность поколений. Кроме производства листового и архитектурного стекла компания также занимается производством следующих видов продукции: стеклотары, силиката натрия растворимого, жидкого стекла, закаленного строительного и автомобильного стекла и стеклопакетов.