После ударного субботника все жители отметили, что на улицах посёлка стало чище и светлее.

Жители поселка имени Красина неоднократно обращались к главе Камешковского района с просьбами помочь вырубить кусты, опилить деревья у проводов, окосить траву. 22 августа был организован субботник, в котором приняли участие энергетики, жители поселка, представители администраций района и поселения и сам глава Камешковского района Вячеслав Рыжов. После ударного субботника все жители отметили, что на улицах посёлка стало чище и светлее.(Фото:Администрация Камешковского района)