25.08.2020

2020-08-25 12:35:29

Вышел в свет новый номер газеты «Петровка,38» (31(9728) от 25 августа 2020 года).

ПРОФЕССИЯ ТАКАЯ

Эта история доказывает, что герои живут среди нас. Обычный человек, не супермен, но его решительный поступок впечатлил. Опасность была подлинной, а ставка — слишком высокой. Читайте на странице 2.



ДЕЛО НАУКИ — СЛУЖИТЬ ЛЮДЯМ…

Современность характеризуется постоянным прогрессом в области науки и техники, что оказывает не только положительное влияние на общество, но и, увы, способствует развитию всё более новых способов совершения преступлений. Читайте на странице 2.



ЗА ПОРЯДКОМ СЛЕДИМ ВМЕСТЕ

За каждым участковым уполномоченным полиции приказом начальника ОМВД закрепляется административный участок, на котором в среднем проживает 4828 жителей столицы. Именно участковый является представителем всей полиции на закреплённой территории, её лицом. Продолжение на странице 3.



«ЕСЛИ ТЫ НЕ ГОТОВ ТРУДИТЬСЯ — ЗНАЧИТ, ГОТОВ ПРОИГРАТЬ»

По результатам городского конкурса «Лучший по профессии» лучшим сотрудником экспертно-криминалистической службы в 2019 году стал старший эксперт межрайонного отдела УВД по Центральному административному округу Москвы майор полиции Сергей КОЛОНТАЕВ. Читайте на странице 4.



НА «ЗЕМЛЕ» ПОД ЗЕМЛЁЙ

Сегодня в столичной подземке и во всём общественном транспорте города граждане обязаны придерживаться масочно-перчаточного режима, за несоблюдение которого нарушителям может грозить штраф. Читайте на странице 4.



К ВОСПИТАННИКАМ — С ЛЮБОВЬЮ, ДОБРОТОЙ И ЗАБОТОЙ

Центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей ГУ МВД России по г. Москве — это не только одно из самых крупных учреждений подобного типа в нашей стране. В структуре столичной полиции ЦВСНП является, без всякого преувеличения, уникальным подразделением. Продолжение на странице 5.



АТМОСФЕРА ЗДОРОВЬЯ И КОМФОРТА

Клинический госпиталь Медико-санитарной части МВД России по г. Москве c дислокацией в городе Ивантеевке располагается на территории Центра профессиональной подготовки ГИБДД Главного управления и занимает площадь около 4-х гектаров в лесопарковой зоне. Уютное место, живописная природа, чистый воздух и заботливый персонал. Подробности читайте на странице 6.



ПЕШИЕ И КОННЫЕ, СЛУЖБОЙ ЗАКАЛЁННЫЕ

Накануне предстоящего дня патрульно-постовой службы полиции мы решили выйти за рамки традиционного репортажа из какого-либо подразделения, благо эта служба — самая многочисленная и широко представленная как в составе столичного главка, так и министерстве в целом. Читайте на странице 7.



ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА С ОМОНОМ

31 августа 1995 года органами юстиции был зарегистрирован «Региональный общественный благотворительный Фонд поддержки Отряда милиции особого назначения при ГУВД г. Москвы». С февраля 2016 года эта общественная организация стала называться «Благотворительный региональный общественный Фонд социальных программ «Твардовского, 2». Подробности читайте на страницах 8-9.



ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Благотворительный фонд поддержки московского ОМОНа, называемый ныне «Твардовского, 2», родился четверть века назад. И все эти годы мы сотрудничаем, нередко проводим мероприятия совместными силами. Читайте на странице 9.



ЭХ, ПУТЬ-ДОРОЖКА ФРОНТОВАЯ!

24 июня 1945 года на Красной площади состоялся легендарный Парад Победы. За сводными полками фронтов, за суворовцами и нахимовцами по брусчатке прошли и собаки со своими проводниками. Неспроста. Читайте на странице 10.



МАРШ-БРОСОК ОТ ДАНЦИГА К ЭЛЬБЕ

Участник Великой Отечественной войны Иван Гаврилович Перов в советскую пору более четверти века занимался правоохранительным трудом в органах внутренних дел, в том числе был сотрудником-руководителем на севере столицы. Читайте на странице 11.



У МЕНЯ ЗАЗВОНИЛ ТЕЛЕФОН. КТО ГОВОРИТ?

— Степан Аркадьевич (Марья Спиридоновна, Василий Леопольдович, Глафира Ивановна… Имя абонента может быть любым)? — Да, слушаю вас. — Это служба безопасности Сбербанка. Младший специалист Игорь Тихомиров (ну или что-то в этом роде). Именно так начинается телефонный разговор с… А вот с кем, нам и предстоит разобраться. Читайте на странице 12.



ДАМА С ОТВЁРТКОЙ

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Тропарёво-Никулино г. Москвы задержали 34-летную приезжую женщину, подозреваемую в краже из фитнес-клуба. О том, как было раскрыто преступление, рассказала следователь следственного отдела ОМВД по району Тропарёво-Никулино лейтенант юстиции Татьяна Смирнова. Продолжение на странице 12.



ВОРОВСКИЕ ТАТУ: ЯЗЫК СИМВОЛОВ

Практика украшения своего тела — это одно из самых древних выражений творческих способностей человека. Первые татуировки появились в эпоху палеолита, около 60 тысяч лет назад. Читайте на странице 13.



ОТЯГЧАЮЩИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

Этот тревожный инцидент случился в начале августа текущего года на Новоясеневском проспекте у метро «Тёплый Стан», в районе рынка. Прибыв по вызову, старший сержант полиции попросил 26-летнего гостя столицы из ближнего зарубежья предъявить документы. Но тот вместо того чтобы выполнить законное требование и продемонстрировать свой паспорт, развернулся и со всей силы ударил полицейского кулаком в лицо. Продолжение на странице 14.



КАРП — СИМВОЛ УДАЧИ

«Объятия самоизоляции» становятся в столице всё менее крепкими. Скоро-скоро мы все станем жить «по-свободному». Но приближаясь к этому заветному рубежу, есть смысл ещё раз вспомнить о тех проблемах, которые приходилось решать на карантине. Читайте на странице 14.



ТАМ, ГДЕ ДОБРО ПОБЕЖДАЕТ ЗЛО

У каждого человека есть своя первая и самая любимая сказка. Сказка, которую мы проносим в своём сердце через всю жизнь. И у каждого она разная. Читайте на странице 15.



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