На полигон в деревне Бабанино завозят мусор из других регионов.

По словам местного активиста Семена Малаховского, жители Бабаино и Болдино давно пытаются привлечь внимание к несанкционированному ввозу мусора на местную свалку. Три года назад у организации "Полигон" сменился собственник, и с этого времени здесь множество раз замечали десятки грузовых машин с московскими номерами, везущих мусор. Есть и зафиксированные на телефон кадры. Наконец, активистам удалось привлечь внимание контролирующих органов. Как сообщил Кирилл Алексеев, помощник депутата ЗС ВО Максима Шевченко в «Телеграме», по итогам внеплановой проверки деятельности АО «Полигон», которая занимается сбором отходов на мусорном полигоне в Бабанино выявлено шесть нарушений. В том числе, Центре по переработке и утилизации твердых бытовых отходов на территории Пекшинского сельского поселения, на границе Петушинского и Собинского районов не соблюдают требования по охране окружающей среды, указывают неверные сведения в своих отчетах, эксплуатируют мусорный полигон, отступая от проекта. Например, фильтрат со свалки сбрасывается в ливневую канализацию, а также жидкости просто стекают из смотровых колодцев и самого тела свалки. Собственников призвали устранить нарушения до конца мая 2021 года.