В этом году столица 33 региона отмечает свой 1030 день рождения. К этому юбилею статистики поделились интересными фактами о Владимире и его жителях. К 2020 году численность Владимира возросла до

В этом году столица 33 региона отмечает свой 1030 день рождения. К этому юбилею статистики поделились интересными фактами о Владимире и его жителях. К 2020 году численность Владимира возросла до 357 тысяч человек. Это почти на 10 тысяч больше, чем в 2010 году. Тогда, по данным Всероссийской переписи населения в округе Владимир проживало 348 тысяч