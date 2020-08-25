Жители одного из домов в Суздале возмущены качеством капремонта крыши. Общественники из «ЖКХ-контроля» рассказали об этом в социальных сетях. ( г. Суздаль, ул. Гоголя ) Авторы видео

Жители одного из домов в Суздале возмущены качеством капремонта крыши. Общественники из «ЖКХ-контроля» рассказали об этом в социальных сетях. ( г. Суздаль, ул. Гоголя ) Авторы видео поясняют, что жители двухэтажки № 45 на улице Гоголя дождались капитального ремонта кровли. Работы проведены, вот только их качество собственников квартир не устроило. Тогда к ним на помощь