Гарантирующий поставщик электроэнергии во Владимирской области ООО «Энергосбыт Волга» и региональный оператор по обращению с ТКО ООО «Хартия» подписали соглашение о сотрудничестве,

Гарантирующий поставщик электроэнергии во Владимирской области ООО «Энергосбыт Волга» и региональный оператор по обращению с ТКО ООО «Хартия» подписали соглашение о сотрудничестве, результатом которого станет создание единого платёжного документа. Пилотный проект будет запущен на территории трёх районов региона: Александровского, Киржачского и Петушинского.Единый платёжный документ будет сформирован для собственников частных домовладений (индивидуальных жилых строений) и будет содержать данные для оплаты двух услуг: «Электроснабжению» и «Вывозу и обращению с ТКО». Жители пилотных районов получат новые квитанции за август в первых числах сентября.«Энергосбыт Волга за время своей деятельности во Владимирской области сумел качественно и на высоком уровне выстроить работу с населением. Поэтому сегодня мы готовы к реализации подобных проектов в регионе. Уверен, единый платежный документ с нашим партнёром, компанией «Хартия», будет удобен для наших клиентов, а полученный опыт позволит далее развивать данное направление бизнеса», – рассказал генеральный директор Энергосбыт Волга Александр Москвитин.Для оплаты квитанций без комиссии клиенты компании могут обратиться в любой офис «Энергосбыт Волга» или воспользоваться удобными дистанционными сервисами: «Личным кабинетом», формой «Оплатить квитанцию онлайн» на сайте компании или мобильным приложением «Мой Энергосбыт Волга». Приложение «Мой Энергосбыт Волга» повторяет все функции нового личного кабинета. Кроме того, пользователи мобильного сервиса могут получать push-уведомления о важных событиях по лицевому счёту. Например, о периоде передачи показаний приборов учёта либо о необходимости погасить задолженность во избежание штрафных санкций за просрочку платежа.На правах рекламы