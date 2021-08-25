25.08.2021

2021-08-25 12:00:06

Гостиница Заря: смогут ли владимирцы ее узнать после ремонта?

Цветные детские сады, школы, поликлиники. За последние десять лет во Владимире набирают популярность вентфасады. Использование такого отделочного материала в архитектуре - безвкусица или современное решение? В этом вопросе разбиралась наш корреспондент, Мария Городская.



Гостиница «Заря» знакома каждому владимирцу и гостям города. "От" и "до" - советское здание. Вывеска, шрифт названия, даже сам цвет здания и отделочный материал фасада теперь уходят в прошлое. Скорее всего, навсегда. Но вентфасады - счастливое будущее? Или всё же несчастное настоящее?



Евгений Миронов, главный архитектор Владимирской области:



- Сам вентфасад, на самом деле, не так плох. Главный момент - какие используются конечные материалы. По поводу улучшения здания, тут также вопрос, о чём мы говорим. Полная его реконструкция либо просто придание какого-то косметического улучшенного вида. Соответственно, если мы говорим о том, что мы сохраняем здание или памятник советского периода, то мы должны оставлять те же материалы, просто подходить с какими-то инъекциями.



Строительство гостиницы называли архитектурным прорывом. Её построили в 1980-м году, к Олимпиаде-80, в дополнение к старому пятиэтажному корпусу. С того времени четырнадцатиэтажное здание стали именовать "Новой Зарёй". Высотка стала одним из символов города. В таком виде и стоило ее оставить для потомков, считают многие владимирцы. Но не все с ними согласны.



- Надо ли сохранять? Я не думаю, что это был лучший образец.



- Красиво. Самое главное, что дизайн изменяется в лучшую сторону. Мне нравится.



- Я такой стиль не очень люблю.



- Я когда в город раньше въезжал, я водителем уже давно работаю, наш город был прям красавенный. Всегда чистенько, красиво. Сейчас въезжаешь - страшно.



- Я не помню уже, как было раньше.



- Ещё неизвестно, что будет дальше, но вроде красивее. Конечно, лучше.



Кто-то за изменения, кто-то против. А некоторые даже не помнят, как «Заря» выглядела до ремонтных работ, хотя они начались всего несколько месяцев назад.



Евгений Миронов, главный архитектор Владимирской области:



- Главный вопрос в том, чтобы сохранить здания. Когда они проектировались в своё время, были определённые пропорции. Была определённая колористика. Поэтому, на мой взгляд, конечно, необходимо сохранить в том виде, в котором они до нас дошли. Потому что это наша история как культурная, так и архитектурная.



Евгений Миронов рассказывает: обычно собственники выбирают вентфасады, если здание нуждается в дополнительном утеплении. Единого регламента по выбору цвета нет. Но согласование с архитекторами должно проходить обязательно. Иначе изменения "заденут" исторический облик города. По мнению главного архитектора, самый неудачный пример применения цветных вентфасадов - детская поликлиника №1. Яркие цвета, которые не сочетаются друг с другом и выбиваются из общей колористики древнего города.



Евгений Миронов, главный архитектор Владимирской области:



- С точки зрения архитектора, цвета абсолютно не сочетаются. Они диссонируют. И, я понимаю, возможно, была задумка сделать что-то яркое, чтобы нравилось детям. На самом деле, проведено уже огромное количество исследований, что детям не нужно что-то яркое, аляпистое. Это должны быть качественные архитектурные сложные цвета вообще в городской среде.



Сейчас вентфасадами обшивают практически все здания советской эпохи - детские поликлиники, сады, школы. Но есть и противоположные примеры. Например, собственник торгового центра "Типография" решил оставить фасад в его первоначальном виде. Чтобы таких грамотных решений было больше, нужно, чтобы закон применяли. Согласование желаний собственников с архитекторами должно стать обязанностью.



Мария Городская, Александр Чунаев, Андрей Синягин. "Вести-Владимир".