На сохранение Свято-Троицкого монастыря отправят 1,2 миллиона рублей. Деньги выделили из резервного фонда администрации Владимирской области. Соответствующее распоряжение подписал
<a href="https://33live.ru/novosti/25-08-2021-gubernator-sipyagin-vydelil-12-milliona-rublej-na-vosstanovlenie-monastyrya-gde-obrushilas-stena.html" target="_blank">Губернатор Сипягин выделил 1,2 миллиона рублей на восстановление монастыря, где обрушилась стена</a> - На сохранение Свято-Троицкого монастыря отправят 1,2 миллиона рублей. Деньги выделили из резервного фонда администрации Владимирской области. Соответствующее распоряжение подписал
[url=https://33live.ru/novosti/25-08-2021-gubernator-sipyagin-vydelil-12-milliona-rublej-na-vosstanovlenie-monastyrya-gde-obrushilas-stena.html]Губернатор Сипягин выделил 1,2 миллиона рублей на восстановление монастыря, где обрушилась стена[/url] - На сохранение Свято-Троицкого монастыря отправят 1,2 миллиона рублей. Деньги выделили из резервного фонда администрации Владимирской области. Соответствующее распоряжение подписал