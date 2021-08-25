На сохранение Свято-Троицкого монастыря отправят 1,2 миллиона рублей. Деньги выделили из резервного фонда администрации Владимирской области. Соответствующее распоряжение подписал

На сохранение Свято-Троицкого монастыря отправят 1,2 миллиона рублей. Деньги выделили из резервного фонда администрации Владимирской области. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Сипягин. 1 миллион 206 тысяч рублей потратят на работы по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Ансамбль Троицкого монастыря» в Муроме. Напомним, что в апреле этого года обрушилась восточная часть ограды Троицкого монастыря. Объект культурного