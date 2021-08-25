Машины возьмут в лизинг.

Владимирский горсовет поддержал инициативу мэра Андрея Шохина по закупке новой коммунальной техники для городских предприятий. Её возьму т в лизинг. Расходы обойдутся бюджету в 27 млн рублей.«Для учреждений, занимающихся благоустройством Ленинского, Октябрьского и Фрунзенского районов, приобретут три бортовых автомобиля «УАЗ» и шесть тракторов «Беларусь» со сменным навесным оборудованием: 6 погрузчиков, 6 гидроповоротных отвалов, 6 щёток, 3 прицепа и 3 косилки», - рассказали в пресс-службе горадминистрации.В 2021 году платежи составят 7,8 млн рублей, в 2022 году - 10 млн, в 2023 году - 9 млн.