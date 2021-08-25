Конкретные сроки начала работ пока не называются.

Владимир Сипягин выделил 1, 2 млн рублей на восстановление стены Троицкого женского монастыря в Муроме. Средства перечислены из резервного фонда администрации Владимирской области.«Хочу подчеркнуть, что ремонту предшествует сложный порядок - экспертиза, разработка проектной документации, а уже потом реставрация. Эти процессы запущены. Объект будет восстановлен, - глава региона.Конкретные сроки начала работ пока не называются.Напомним, что в местной святыне хранятся мощи благоверных Петра и Февронии Муромских. Объект культурного наследия находится в федеральной собственности, в пользовании Муромской епархии.Добавим, то на минувшей неделе в Муроме также стена мужского монастыря. , причиной ЧП стала утечка воды.