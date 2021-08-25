Экс-сотрудника завода в Александрове признан судом виновным в превышении должностных полномочий и служебном подлоге. 41-летний сотрудник предприятия, который занимал одну из руководящих

Экс-сотрудника завода в Александрове признан судом виновным в превышении должностных полномочий и служебном подлоге. 41-летний сотрудник предприятия, который занимал одну из руководящих должностей, осужден сразу по двум уголовным статьям (ч. 1 ст. 286, ч. 1 ст. 292 УК РФ). Как установили следствие и суд, начальник дал указания подчиненным сотрудникам изготовить в рабочее время продукцию с