Кандидат в Госдуму Валентин Игнатьев уверен, что решение проблем грузоперевозчиков положительно отразится на кошельке каждого россиянина.

Кандидат в Госдуму Валентин Игнатьев уверен, что решение проблем грузоперевозчиков положительно отразится на кошельке каждого россиянина.Партия "Новая люди" разработала всероссийскуюпрограмму, целью которой является выявления злоупотреблений в сферегрузоперевозок в регионах. Специалисты отмечают большое количество проблем вданной сфере: удручающее состояния дорог, коррупция, неправильная организацияотдыха водителей, сложные процедуры получения необходимой документации.Безусловно, это все требует тщательной проверки."Новые люди" проложили оптимальный маршрут покрупным российским городам, где из-за большого трафика и проблемы встречаютсячаще. Партийцы вместе со специалистами намерены проверить состояние дел врегиональных центрах: Нижнем Новгороде, Казани, Перми, Екатеринбурге, Челябинске,Уфе, Самаре, Саратове, Воронеже, Волгограде, Ростов-на-Дону, Ставрополе,Краснодаре, Симферополе.Ревизия уже прошла в Москве и Московской области. Врезультате автопробега удалось выяснить, что больше всего перевозчиков волнуетсложный регламент оформления пропусков для въезда в столицу. На этой почве"бурно цветут" частные компании, которые помогают с оформлением документов заденьги, причем, ценник ставит каждый сам: от 10 до 50 тысяч рублей.Под эгидой "Новых людей" проверку возглавил президентНациональной Ассоциации Грузового Автомобильного Транспорта "ГРУЗАВТОТРАНС"Владимир Матягин. Контроль и поддержку осуществляют СК РФ и другие госорганы. 25августа в штабе партии "Новые люди" кандидат в Госдуму и председатель Центраторгово-промышленной палаты РФ Валентин Игнатьев дал напутствия делегации ипроводил ее в путешествие по стране."Грузоперевозки – это как система кровоснабжениястраны. Поэтому решение проблем положительно отразится на кошельке каждогожителя России. Результатом должны стать актуальные законодательные инициативы. Совместнымиусилиями мы хотим помочь и грузоперевозчикам, и экономике страны в целом", -отметил Игнатьев.Примечательно, что партия получила поддержку личноот председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина. Когда Игнатьеви Матягин собрали от дальнобойщиков информацию о регионах с самыми явнымикоррупционными поборами, последний записал видеообращение и направил его в СКРФ. Матягин рассказал Басстрыкину, что обозначенная проблема носит системныйхарактер на всей территории России. Глава Следкома откликнулся и поручилсотрудникам ведомства начать взаимодействовать с партией."Мне нравится формат партии "Новые люди". Когдапредложили возглавить комитет по транспорту, я согласился. Мы сформировалипакет предложений, касающихся сферы грузоперевозок. Это не мои личные"хотелки". Новые люди – единственная партия, которая включила наши предложенияв программу. Я с 1998 года в транспортной сфере. И наступил такой момент, когданадоело, пришло время действовать", – подчеркнул Матягин.Сегодня "Новые люди" предлагают компетентным органамприсоединиться к их программе и совместно проанализировать текущую ситуацию врегионах России. Символично, что старт всероссийской программы совпал споручением вице-премьера Виктории Абрамченко проработать меры по снижению ценна услуги по перевозке социально значимых продуктов по территории страны. Новыелюди предлагают компетентные органы присоединиться к их программе и совместнопроанализировать текущую ситуацию в регионах страны.Важно отметить, что в России работает около 6,5 млн.единиц грузового транспорта. В этом секторе экономики занято более 15 млн.человек. С учетом членов их семей речь идет о нескольких десятках миллионовчеловек, живущих в состоянии нестабильности и неопределенности. Меж тем, проектзакона "Об автомобильных грузоперевозках" находится в Госдуме уже четвертыйгод.