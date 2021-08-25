Кандидат в Госдуму Валентин Игнатьев уверен, что решение проблем грузоперевозчиков положительно отразится на кошельке каждого россиянина.
Кандидат в Госдуму Валентин Игнатьев уверен, что решение проблем грузоперевозчиков положительно отразится на кошельке каждого россиянина.
Партия "Новая люди" разработала всероссийскую
программу, целью которой является выявления злоупотреблений в сфере
грузоперевозок в регионах. Специалисты отмечают большое количество проблем в
данной сфере: удручающее состояния дорог, коррупция, неправильная организация
отдыха водителей, сложные процедуры получения необходимой документации.
Безусловно, это все требует тщательной проверки.
"Новые люди" проложили оптимальный маршрут по
крупным российским городам, где из-за большого трафика и проблемы встречаются
чаще. Партийцы вместе со специалистами намерены проверить состояние дел в
региональных центрах: Нижнем Новгороде, Казани, Перми, Екатеринбурге, Челябинске,
Уфе, Самаре, Саратове, Воронеже, Волгограде, Ростов-на-Дону, Ставрополе,
Краснодаре, Симферополе.
Ревизия уже прошла в Москве и Московской области. В
результате автопробега удалось выяснить, что больше всего перевозчиков волнует
сложный регламент оформления пропусков для въезда в столицу. На этой почве
"бурно цветут" частные компании, которые помогают с оформлением документов за
деньги, причем, ценник ставит каждый сам: от 10 до 50 тысяч рублей.
Под эгидой "Новых людей" проверку возглавил президент
Национальной Ассоциации Грузового Автомобильного Транспорта "ГРУЗАВТОТРАНС"
Владимир Матягин. Контроль и поддержку осуществляют СК РФ и другие госорганы. 25
августа в штабе партии "Новые люди" кандидат в Госдуму и председатель Центра
торгово-промышленной палаты РФ Валентин Игнатьев дал напутствия делегации и
проводил ее в путешествие по стране.
"Грузоперевозки – это как система кровоснабжения
страны. Поэтому решение проблем положительно отразится на кошельке каждого
жителя России. Результатом должны стать актуальные законодательные инициативы. Совместными
усилиями мы хотим помочь и грузоперевозчикам, и экономике страны в целом", -
отметил Игнатьев.
Примечательно, что партия получила поддержку лично
от председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина. Когда Игнатьев
и Матягин собрали от дальнобойщиков информацию о регионах с самыми явными
коррупционными поборами, последний записал видеообращение и направил его в СК
РФ. Матягин рассказал Басстрыкину, что обозначенная проблема носит системный
характер на всей территории России. Глава Следкома откликнулся и поручил
сотрудникам ведомства начать взаимодействовать с партией.
"Мне нравится формат партии "Новые люди". Когда
предложили возглавить комитет по транспорту, я согласился. Мы сформировали
пакет предложений, касающихся сферы грузоперевозок. Это не мои личные
"хотелки". Новые люди – единственная партия, которая включила наши предложения
в программу. Я с 1998 года в транспортной сфере. И наступил такой момент, когда
надоело, пришло время действовать", – подчеркнул Матягин.
Сегодня "Новые люди" предлагают компетентным органам
присоединиться к их программе и совместно проанализировать текущую ситуацию в
регионах России. Символично, что старт всероссийской программы совпал с
поручением вице-премьера Виктории Абрамченко проработать меры по снижению цен
на услуги по перевозке социально значимых продуктов по территории страны. Новые
люди предлагают компетентные органы присоединиться к их программе и совместно
проанализировать текущую ситуацию в регионах страны.
Важно отметить, что в России работает около 6,5 млн.
единиц грузового транспорта. В этом секторе экономики занято более 15 млн.
человек. С учетом членов их семей речь идет о нескольких десятках миллионов
человек, живущих в состоянии нестабильности и неопределенности. Меж тем, проект
закона "Об автомобильных грузоперевозках" находится в Госдуме уже четвертый
год.