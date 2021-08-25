Инициатива об учреждении в нашей стране Дня отца будет обсуждаться, сообщил президент Владимир Путин на встрече с общественностью 25 августа. С идеей выступили участники стратегической сессии Единой России, ее одобрила уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова

Инициатива об учреждении в нашей стране Дня отца будет обсуждаться, сообщил президент Владимир Путин на встрече с общественностью 25 августа. С идеей выступили участники стратегической сессии "Единой России", ее одобрила уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова"Я всячески буду поддерживать все, что вы делаете, в том числе и то, что касается Дня отца, о котором вы сейчас сказали, обязательно с коллегами это обсудим" – пообещал глава государства.Инициативу учредить День отца и отмечать его в третье воскресенье октября озвучил член Центрального штаба ОНФ, Заслуженный артист России Денис Майданов. Идею поддерживают многие общественные организации, отметил он.У россиян есть запрос на такой праздник, считает детский омбудсмен Анна Кузнецова. По ее мнению, это восполнит недостаток внимания в к теме отцовства.По предложению президента Анна Кузнецова включена в первую пятерку федерального списка "Единой России". Также туда входят министр обороны Сергей Шойгу, иностранных дел Сергей Лавров, главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко и сопредседатель центрального штаба ОНФ Елена Шмелева.Владимир Путин 24 августа выступил на втором этапе XX съезда "Единой России". Глава государства в народную программу партии.