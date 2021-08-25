23 августа в Управлении Росреестра по Владимирской области состоялась прямая («горячая») телефонная линия по вопросам нарушения земельного законодательства. В ходе проведения прямой ..

23 августа в Управлении Росреестра по Владимирской области состоялась прямая («горячая») телефонная линия по вопросам нарушения земельного законодательства.В ходе проведения прямой телефонной линии специалисты Управления разъяснили гражданам основные вопросы, связанные с осуществлением государственного земельного контроля (надзора), а также наиболее типичные, часто встречающиеся действия граждан и юридических лиц, ставшие причиной нарушений земельного законодательства.Для справки: Росреестр осуществляет 8 видов государственного контроля (надзора). В настоящее время совместно с Минцифры ведомство внедряет государственную информационную систему «Типовое облачное решение по автоматизации контрольной (надзорной) деятельности» (ГИС ТОР КНД).Система позволит составлять электронные проверочные листы и акты проверок, а также запрашивать, направлять и получать необходимые документы в электронном виде. Будет обеспечено информирование заинтересованных лиц путем размещения информации на Едином портале контрольно-надзорных мероприятий. Это сделает процесс проведения проверок более простым и удобным для граждан и бизнеса. Сократится время проведения каждой проверки.Применение ГИС ТОР КНД началось с 1 августа 2021 года. Эксплуатация информационной системы уже организована в территориальных управлениях ведомства.Кроме того, с июля 2021 года применяется обязательный досудебный порядок рассмотрения жалоб на действия (бездействия) Росреестра в рамках земельного и геодезических надзоров. Юридические лица и индивидуальные предприниматели, которые считают, что во время проверки были нарушены их права или они не согласны с ее результатами, могут подать жалобу и получить ответ в личном кабинете на портале государственных слуг.