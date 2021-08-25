Участковыми уполномоченными полиции ОМВД России по району Западное Дегунино г. Москвы проведены профилактические беседы с жителями района...
Участковыми уполномоченными полиции ОМВД России по району Западное Дегунино г. Москвы проведены профилактические беседы с жителями района.
В рамках профилактики дистанционных мошенничеств участковые уполномоченные полиции ОМВД России по району Западное Дегунино г. Москвы капитан полиции Дмитрий Антропов, старший лейтенант полиции Вадим Сычев и лейтенант полиции Рашид Толдиев провели беседы с жителями района. Они рассказали гражданам о том, какие виды дистанционных мошенничеств существуют и как злоумышленники путём обмана и злоупотребления доверием совершают дистанционные хищения денежных средств с банковских карт. Также они рассказали о случаях, когда злоумышленники представляются сотрудниками органов внутренних дел и, пользуясь доверием граждан, уговаривают их передать денежные средства курьеру или отправить их на другой банковский счет.
В конце беседы полицейские вручили жителям района памятки с алгоритмом действий, в случае если они столкнутся с мошенниками.
В случае малейших подозрений на обман немедленно сообщайте об этом в правоохранительные органы по телефону «102» ( с мибильных 112), либо по телефону дежурной части территориального органа внутренних дел.
Пресс-служба УВД по САО
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