Участковыми уполномоченными полиции ОМВД России по району Западное Дегунино г. Москвы проведены профилактические беседы с жителями района...

Участковыми уполномоченными полиции ОМВД России по району Западное Дегунино г. Москвы проведены профилактические беседы с жителями района.В рамках профилактики дистанционных мошенничеств участковые уполномоченные полиции ОМВД России по району Западное Дегунино г. Москвы капитан полиции Дмитрий Антропов, старший лейтенант полиции Вадим Сычев и лейтенант полиции Рашид Толдиев провели беседы с жителями района. Они рассказали гражданам о том, какие виды дистанционных мошенничеств существуют и как злоумышленники путём обмана и злоупотребления доверием совершают дистанционные хищения денежных средств с банковских карт. Также они рассказали о случаях, когда злоумышленники представляются сотрудниками органов внутренних дел и, пользуясь доверием граждан, уговаривают их передать денежные средства курьеру или отправить их на другой банковский счет.В конце беседы полицейские вручили жителям района памятки с алгоритмом действий, в случае если они столкнутся с мошенниками.В случае малейших подозрений на обман немедленно сообщайте об этом в правоохранительные органы по телефону «102» ( с мибильных 112), либо по телефону дежурной части территориального органа внутренних дел.Пресс-служба УВД по САО(495)-601-03-29