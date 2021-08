Хорошие новости для поклонников картины.

Продолжение сериала "Секс в большом городе" AndJust Like That выйдет раньше, чем ожидалось. Интернет-сервис HBO Max обещалвыпустить новые эпизоды не раньше декабря 2021 года, однако теперь говорит, чтокартина увидит свет уже осенью. Точную дату создатели озвучить пока нерешаются.Отметим, в последнее время киношники активно подогреваютинтерес аудитории к проекту. В Сеть постоянно попадают кадры со съемок шоу, созданныеякобы случайно. Противоречащие друг другу подробности сюжета проекта And JustLike That постоянно "просачиваются" в СМИ, возбуждая любопытствофанатов истории.Например, на днях резонансным стал ролик, в которомстатисты, работающие на площадке нового "Секса в большом городе", облаченыв траурные наряды – на мужчинах темные костюмы, а на женщинах черные платья и шляпкис вуалями в тон. Поклонники пришли к выводу, что киношники снимают сценупохорон, возможно, кто-то из героев картины умрет.Напомним, в And Just Like That снимаются три звезды оригинального шоу – Кристин Дэвис, СараДжессика Паркер, Синтия Никсон. Четвертая актриса, игравшая героиню Саманту КимКэттролл, от участия в продолжении отказалась. Кэттролл не смогли заманить впроект даже высоким гонораром.