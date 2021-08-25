К ответственности чиновников привлекла Суздальская прокуратура.

Суздальская прокуратура оштрафовала чиновников из Боголюбовского и Новоалександровского МО за нарушение сроков рассмотрения обращений граждан.В ходе проверки выяснилось, что имело место неполное рассмотрение заявлений, а также срыв сроков на ответ и нарушение порядка перенаправления запросов.«В адрес сельских глав внесены представления, они оштрафованы», - сообщили в прокуратуре Владимирской области.Пресс-служба не уточняет размер санкций, но чаще всего это 5-10 тысяч рублей.