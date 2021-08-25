Сумма ущерба составила 20 000 рублей.

Жительнице Александрова грозит до двух лет колонии за кражу детской коляски возле поликлиники.Заявление о пропаже подал местный житель, который не обнаружил оставленное у больницы имущество. После опроса свидетелей и изучения записей с камер видеонаблюдения, полиция задержала 25-летнюю девушку.«Женщина созналась в преступлении, пояснив, что планировала использовать коляску сама. Чтобы не возникло подозрений, она посадила в неё своего ребенка и скрылась. Сумма ущерба составила 20 000 рублей», - уточнили в пресс-службе УМВД по Владимирской области.В отношении подозреваемой возбудили уголовное дело. Её отпустили под подписку о невыезде. Коляску вернули владельцу.