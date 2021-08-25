Неподалёку от одной из церквей в Гатчине нашли пакет, в котором лежал труп младенца. Помимо него там находилась записка, вероятно, оставленная матерью новорожденного. Тело ребёнка нашли ..

Неподалёку от одной из церквей в Гатчине нашли пакет, в котором лежал труп младенца. Помимо него там находилась записка, вероятно, оставленная матерью новорожденного.Тело ребёнка нашли накануне вечером. В записке была указана дата рождения младенца, а также сообщение о том, что он умер после болезни. Эта версия косвенно подтверждается отсутствием признаков насильственной смерти малыша. В настоящее время правоохранители разыскивают родителей новорожденного, сообщает телеканал "".