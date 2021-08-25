Один из них отправится под суд.

В Кольчугино на скамье подсудимых окажутся двое мужчин, которые пытались украсть электрический кабель на сумму 53 млн рублей. Против злоумышленников заведено дело о мошенничестве.В марте подельники договорились обмануть ООО «Холдинг Кабельный Альянс», заключив фиктивный договор поставки кабельно-проводниковой продукции от имени ООО «РН-Снабжение».«Один из них вёл переговоры о поставках, занимался оформлением документов, разгрузкой продукции для хранения и продажи. Его сообщник должен был создать сайт-двойник и фиктивный адрес электронной почты ООО «РН-Снабжение», составить липовый договор поставки, изготовить поддельные документы и печати организации», - делятся подробностями задумки преступников во Владимирской областной прокуратуре.В результате аферисты заключили контракт на поставку кабеля на 53 млн рублей, оплачивать которую они не собирались. В результате оба были задержаны полицией. Один из мошенников признал свою вину. Дело направлено в Кольчугинский городской суд для рассмотрения. Следствие в отношении второго фигуранта продолжается.