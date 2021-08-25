Местонахождение похищенного имущества было установлено сотрудниками уголовного розыска.

В начале августа в МО МВД России «Ковровский» обратился местный житель сообщивший о пропаже детского самоката, оставленного без присмотра во время прогулки.Сотрудники полиции, уточнив обстоятельства произошедшего, провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий. В том числе были изучены записи с камер видеонаблюдения, установленных на домах.В результате проведенной работы личность подозреваемого была установлена. Им оказался безработный ковровчанин 1978 г.р.Мужчина сознался в содеянном, пояснив, что увидел самокат и поняв, что за ним никто не наблюдает, воспользовался моментом и похитил его, после чего сдал его в скупку.Местонахождение похищенного было установлено оперативниками.Следственным отделом МО МВД России «Ковровский» в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ (кража).