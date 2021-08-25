Для погашения задолженности пристав арестовал имущество предприятия.

В Петушинском районе судебные приставы взыскали с фармкомпании долги по налогам на сумму в 6 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба УФССП.Предприятие не спешило гасить задолженность, поэтому сотрудник ведомства вынес постановление о запрете на регистрацию транспортных средств, а также арестовал землю и производственные помещения.После этого завод перечислил необходимую сумму.Интересно, что ранее фармацевтическая фирма добровольно закрыла ещё 4 млн долгов по налогам.