На предприятии нарушаются санитарные правила.

В Юрьев-Польском районе природоохранная прокуратура и Россельхознадзор выявили нарушения в работе сельхозпредприятия «Веска». СПК производит молоко, мясо и зерно. На предприятии нарушаются санитарные правила обращения с отходами.«Биологические отходы перемещаются по территории без специальных ёмкостей, что создаёт условия для загрязнения земли. Они утилизируются путём сжигания в бочке вместе с ТБО вблизи помещений для содержания животных», - уточнили во Владимирской областной прокуратуре.В результате на аграриев завели административное дело. Руководителю внесено представление. Устранение нарушений находится на контроле.