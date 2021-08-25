25.08.2021

2021-08-25 22:05:05

Владимирская область продолжает активно участвовать в нацпроекте Производительность труда

Одним из первых к проекту присоединилось и АО "Интерсильверлайн". Компания занимается выпуском изделий из серебра. Всего за полгода ей удалось значительно улучшить ключевые показатели работы. Об уникальном опыте сотрудничества - Александр Сыпченко.



Изысканные столовые приборы из чистого серебра от фабрики "Аргента" известны не только в нашей стране, но и во всем мире. Благодаря сотрудничеству с Региональным центром компетенций выработка продукции за полгода увеличилась более чем на 10%, при этом время затраченное на изготовление продукции и незавершенное производство сократилось на 15%. До 30 дней в году удалось высвободить для сотрудников на более полезную и интересную работу, благодаря оптимизации движения документов внутри производства. Генеральный директор АО "Интерсильверлайн" Жанна Перевалова уверена, это только начало.



Жанна Перевалова, генеральный директор АО "Интерсильверлайн":



- У нас база есть, фундамент есть, мы его будем хранить, беречь, развивать, но мы постоянно будем принимать какие-то вызовы и делать проекты. Сейчас мы наметили серьезную платформу там где мы будем как раз лидеров этих проектов выращивать, брать и реализовывать их в жизнь.



Результаты были достигнуты при консалтинговой поддержке экспертов Регионального центра компетенций с применением инструментов бережливого производства: картирования, производственного анализа, стандартизированной работы и других, однако ключевая ставка была сделана на активное вовлечение каждого работника предприятия в производственный процесс.



Андрей Зверев, руководитель проекта АО "Интерсильверлайн":



- В ближайшем будущем предприятие откроет для себя новые проекты по развитию, они уже знают вектор направления, с чем им работать. Самое главное- они будут работать с людьми, будут обучать людей. Люди- это самое главное, кадры решают все и в данном случае именно это, получение обратной связи, помогло нам достичь тех результатов, которые мы сейчас получили.



Участие в проекте - уникальная возможность для предприятий среднего бизнеса не только получить льготный заем, но и бесплатный государственный консалтинг, обучение сотрудников и другие преференции. АО "Интерсильверлайн" является одним из самых ярких примеров такого сотрудничества.



Александр Ремига, первый заместитель губернатора Владимирской области:



- Крайне важно в такой дорогостоящей по операционным издержкам работе внедрять инструменты бережливого производства и благодаря нашему Региональному центру компетенций компания снизила уже свои издержки более чем на 30 процентов по тем линиям по которым была поставлена задача.



Проект рассчитан до 2024 года. В ближайшей перспективе он охватит еще 8 предприятий региона, а общее число достигнет 46. Это обеспечит устойчивое экономическое развитие не только представителям бизнеса, но и всей области.



Александр Сыпченко, Егор Герасимов, Андрей Синягин Вести Владимир