На 79-ом округе в предвыборной гонке больше не участвует Андрей Никольский, на 80-ом – Артём Щербаков.

«Коммунисты России» сняли кандидатов по одномандатным округам с выборов в Государственную Думу. Цель – объединить усилия левой системной оппозиции.Так, на 79-ом округе в предвыборной гонке больше не участвует Андрей Никольский, на 80-ом – Артём Щербаков. Обоим по 25 лет.Напомним, что ранее из бюллетеней был вычеркнут . По информации «33Live.Ru», политическое объединение отозвало его кандидатуру из-за неточностей в информации о доходах и имуществе.Добавим, что для голосования, которое пройдёт с 17 по 19 сентября, в регионе напечатают 1 111 700 бюллетеней. Из 20 кандидатов-одномандатников в них остались фамилии 17 человек.